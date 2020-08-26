Silivri'de yan yatan tırın kabini alev alev yandı - Son Dakika

Silivri'de yan yatan tırın kabini alev alev yandı

Sürücü son anda kurtuldu

İSTANBUL - Silivri TEM bağlantı yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan sıvı tuz yüklü tır bariyerleri aşarak boş araziye devrildi. Kazada tırın kabin bölümü çıkan yangında alev alev yandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Silivri TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 54 AZ 540 plakalı sıvı tuz yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerleri de aşarak boş araziye devrildi. Tırın elektrik direklerine çarpması ile teller aşağıya düştü. Tır ile elektrik tellerinin temas etmesi üzerine tırın kabin kısmında yangın çıktı. Sürücü ise kendi imkanları ile son anda tırdan çıktığı öğrenildi. Yangın kısa sürede tırın kabin bölümünü sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tırın kabininde çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Tır ise çalışmaların ardından olay yerinden kaldırılması bekleniyor. Yaralı kurtulan sürücü ise 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.