Silivri'de yangın: 1 ölü - Son Dakika

Silivri'de yangın: 1 ölü

Silivri'de çıkan yangında KOAH hastası bir kişi hayatını kaybetti.

Silivri'de çıkan yangında KOAH hastası bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, gece saat 03.30 sıralarında Silivri Fener Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evde elektrikli battaniyeden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın kısa sürede söndürülürken, içeride bulunan 62 yaşındaki Celaleddin Onat'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Onat'ın KOAH hastası olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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