Silivri'de Yangın
28 dakika önce
Silivri'de tekstil fabrikasında yangın çıktı.
Silivri
'de tekstil fabrikasında yangın çıktı.
Silivri'nin Alipaşa Mahallesi
'nde tekstil üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:42 Kaynak: AA
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