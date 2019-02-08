Son Dakika Haberleri: Silivri'de Yangın

Silivri'de Yangın

28 dakika önce

Silivri'de tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Silivri'de Yangın, System.String[]
Silivri'de tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Silivri'nin Alipaşa Mahallesi'nde tekstil üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:42 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye Jest: Dünürünü Aday Gösterdi Brezilya'nın Flamengo Takımının Antrenman Sahasında Yangın Çıktı, İlk Belirlemelere Göre 10 Ölü Var

Son Dakika! Kartal'da Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 15'e Yükseldi Şule Çet'in Ölmeden Önce Plazadaki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 19:10:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silivri'de Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]