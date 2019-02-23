Silivri'de Yangın
23 dakika önce
Silivri'de otomobil parçaları üreten fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Silivri
'de otomobil parçaları üreten fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kınalı
'da otomobil parçaları üreten fabrikanın baca kısmında yangın çıktı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye Silivri ve Çanta itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, maddi hasar oluştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:27 Kaynak: AA
Bakan Yardımcısı Açıkladı: Yerli Otomobil Fabrikasını Bursa'ya Yakın Bir Yerde Kurmak İstiyorlar
Sudan'da Hükümet Feshedildi! Ülkede 1 Yıl OHAL İlan Edildi
Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'ye Açtığı Suç Duyurusunun Nedenini Açıkladı
Karabük'te Zehirlenen 35 Kişi Hastaneye Kaldırıldı