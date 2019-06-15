Silivri'de yangın
1 saat önce
Silivri'de metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Silivri
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 10:46 Kaynak: AA
'de metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Alibey Mahallesi'ndeki tek katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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