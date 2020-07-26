SİLİVRİ'DE YANGINA MÜDAHALE EDEN İTFAİYE ARACI ÇAMURA SAPLANDI - Son Dakika

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

SİLİVRİ'de evlerin arasında bulunan otluk alanda çıkan yangını söndürürken çamura saplanan itfaiye aracı, bir başka itfaiye aracı yardımıyla kurtarıldı.Olay, 14.00 sıralarında Yeni Mahalle Turgut Reis Caddesinde yaşandı. Otluk alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine İBB Silivri İtfaiye Ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, yangını evlere sıçramadan kısa sürede söndürdü. Bu sırada yangına müdahale eden itfaiye aracı, otların altında bulunan içi çamur dolu çukura saplandı. Araç, diğer itfaiye aracına halat bağlanarak kurtarılmaya çalışıldı. Çalışmalar yetersiz kalınca olay yerine İBB Afet Müdahale Hızır Acil Kurtarıcı aracı sevk edildi. Gelen kurtarıcı aracı itfaiye aracını bulunduğu yerden kurtardı. Ekipler çalışmalarının ardından istasyonlarına döndüler.