Son Dakika Haberleri: Silivri'de Yangını Söndüren İtfaiye Aracı Dönüşte Çamura Saplandı

Silivri'de Yangını Söndüren İtfaiye Aracı Dönüşte Çamura Saplandı

2 saat önce

SİLİVRİ'de inşaat halindeki binada yangın çıktı.

Silivri'de Yangını Söndüren İtfaiye Aracı Dönüşte Çamura Saplandı, System.String[]
SİLİVRİ'de inşaat halindeki binada yangın çıktı. Yangını söndüren itfaiye araçları dönüşte çamura battı. İtfaiye araçları iş makinaları yardımıyla kurtarıldı. İstanbul Silivri'ye bağlı Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki binada henüz bilinemeyen bir nedenle saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görev çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Bekçinin kaldığı giriş katındaki yangının sobadan kaynaklandığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Bu arada yangın dönüşü ise itfaiye araçları çamura saplanarak mahsur kaldı. Tüm uğraşlara rağmen çamurdan çıkamayan itfaiye araçları için iş makinaları çağrıldı. Takviye ekiplerin yardımıyla araçlar çamurdan çıkarıldı. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:30 Kaynak: DHA

İtfaiye, Silivri, Güncel
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