Silivri'de yasağa aldırış etmeyenler sahile akın etti - Son Dakika

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Silivri'de yasağa aldırış etmeyenler sahile akın etti
6 saat önce
SİLİVRİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yasak kararına aldırış etmeyen vatandaşlar, sahil kordon boyuna akın etti.
SİLİVRİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yasak kararına aldırış etmeyen vatandaşlar, sahil kordon boyuna akın etti.
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan yasak kararı ve 'evde kalın' çağrılarına rağmen Silivrililer sahile akın etti. Belediye zabıta ve polis ekipleri ise sahildeki vatandaşları dışarıya çıkmamaları yönünde uyardı. Bir kadının sahilde duvarın üzerine uzanıp güneşlendiği görüldü. Yürüyüş yapan bazı vatandaşlar, sahile balık almaya geldiklerini belirtti.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 05:46 Kaynak: DHA
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