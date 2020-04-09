SİLİVRİ'DE YASAĞA ALDIRIŞ ETMEYENLER SAHİLE AKIN ETTİ - Son Dakika

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SİLİVRİ'DE YASAĞA ALDIRIŞ ETMEYENLER SAHİLE AKIN ETTİ
6 saat önce
Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHASilivri'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yasak kararına aldırış etmeyen vatandaşlar, sahil kordon boyuna akın etti.
Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA
Silivri'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yasak kararına aldırış etmeyen vatandaşlar, sahil kordon boyuna akın etti.
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan yasak kararı ve 'evde kalın' çağrılarına rağmen Silivrililer sahile akın etti. Belediye zabıta ve polis ekipleri ise sahildeki vatandaşları dışarıya çıkmamaları yönünde uyardı. Bir kadının sahilde duvarın üzerine uzanıp güneşlendiği görüldü. Yürüyüş yapan bazı vatandaşlar, sahile balık almaya geldiklerini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 05:51 Kaynak: DHA
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