SİLİVRİ'DE YASAĞA RAĞMEN KÖPEĞİNİ GEZDİRDİ - Son Dakika

SİLİVRİ'DE YASAĞA RAĞMEN KÖPEĞİNİ GEZDİRDİ
7 saat önce
Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / KORONAVİRÜS nedeniyle büyükşehirlerde 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından Silivri de sessizliğe büründü.
Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ KORONAVİRÜS nedeniyle büyükşehirlerde 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından Silivri de sessizliğe büründü. Cadde ve meydanlar boş kalırken, yasağa rağmen köpeğini gezdiren bir kişi dikkat çekti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'un da içinde bulunduğu büyükşehirler ve Zonguldak'ta iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İstanbul'un birçok noktası gibi Silivri'de de sessizlik hakim oldu. Cadde ve sokaklar boş kalırken, yasağa rağmen köpeğini gezdiren kişi dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 11:40 Kaynak: DHA
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