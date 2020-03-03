Silivri'de yat battı: 2 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silivri'de yat battı: 2 ölü - Son Dakika

Silivri'de yat battı: 2 ölü

6 saat önce

Silivri açıklarında özel bir yatın yanarak batması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Silivri'de yat battı: 2 ölü, System.String[]

Silivri açıklarında özel bir yatın yanarak batması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 5 kişi, İstinye'deki marinadan "Blueice" adlı 22 metre uzunluğundaki yatla denize açıldı.

Yatta, Silivri açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi sonucu yat battı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, yattan atlayan 3 kişiyi kurtararak kıyıya çıkardı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangında Engin A. ve Abdurrahman Ş, hayatını kaybetti.

İstinye, Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:14 Kaynak: AA
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