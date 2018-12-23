Silivri'de Yazdan Kalama Hava...güneşi Fırsat Bilen Vatandaşlar,sahile Akın Etti

Silivri'de yazdan kalama hava...Güneşi fırsat bilen vatandaşlar,sahile akın ettiİSTANBUL- Silivri'de Aralık ayının sonları olmasına rağmen yazdan kalma bir gün yaşandı.

Silivri'de yazdan kalama hava...Güneşi fırsat bilen vatandaşlar,sahile akın etti



İSTANBUL- Silivri'de Aralık ayının sonları olmasına rağmen yazdan kalma bir gün yaşandı. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti. Bazı vatandaşlar sahil kenarında yürürken, bazıları da açık havanın tadını çıkarmak için kafelerde vakit geçirdi.

Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk havayla birlikte kar ve yağmur etkisini gösterirken, Silivri'de bugün Aralık ayı olmasına rağmen yazdan kalma bir gün yaşandı. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti. Bazı vatandaşlar sahil kenarında yürürken, bazıları da açık havanın tadını çıkarmak için kafelerde vakit geçirdi. Güneşin tadını doyasıya yaşayan vatandaşlardan bazıları da yamaç paraşütü yaptı.

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