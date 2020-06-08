SİLİVRİ'DE YAZLIK EVDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

SİLİVRİ'DE YAZLIK EVDE ÖLÜ BULUNDU
SİLİVRİ'DE YAZLIK EVDE ÖLÜ BULUNDU Silivri'de yazlığında yaşayan 70 yaşındaki Ömer Arslan, komşuları ve jandarma tarafından evinde ölmüş olarak bulundu.
İSTANBUL- SİLİVRİ'DE YAZLIK EVDE ÖLÜ BULUNDU
Silivri'de yazlığında yaşayan 70 yaşındaki Ömer Arslan, komşuları ve jandarma tarafından evinde ölmüş olarak bulundu.
Olay, Gümüşyaka Mahallesi Sümeyra Sokak'ta bulunan tek katlı yazlık evinde dün akşam 20.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, bir süre önce Silivri'deki yazlık evine gelen 70 yaşındaki Ömer Arslan'dan Cuma Günü'nden buyana haber alamayan komşuları Ömer Arslan'a bakmak için eve gittiklerinde ağır bir koku hissetmeye başladı. Gelen koku üzerine komşuları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı kontrolde Ömer Arslan'ı evinde koltuk üzerinde hareketsiz yatar halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ömer Arslan2ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ömer Arslan'ın öldüğünü duyan yakınları olayı yerinde sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Arslan'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Yenibosna'da bulunan İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili konuşan Arslan'ın komşusu Habibe Güney, "Cuma günü sabah komşuyu gördüm. Daha sonra saat 3-4 gibi gördüm içeride otları biçiyordu. Ondan sonra zaten hiçbir şekilde haber alamadık. İtfaiye, sağlık ve jandarma aynı anda geldiler kapıyı açtılar ve aşırı koku yayılmaya başladı" dedi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 04:59 Kaynak: DHA
Son Dakika Yeşilçam'ın 57'lik güzeli, fiziği ile yıllara meydan okuyor Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem'e kötü haber Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun geçirdiği değişim göz kamaştırdı 5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi Aleyna'dan reklam ücretine dudak uçuklatan zam Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı Protestolara bu halde katılan yıldız şarkıcı takdir topladı Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti