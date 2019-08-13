Silivri'de yıkılan ağaç caddeyi trafiğe kapattı

Silivri'de yıkılan ağaç caddeyi trafiğe kapattıİSTANBUL - Silivri'nin işlek yerlerinden olan Fevzi Çakmak Caddesinde aşırı rüzgara dayanamayan ağaç yola devrildi.

Silivri'de yıkılan ağaç caddeyi trafiğe kapattı

İSTANBUL - Silivri'nin işlek yerlerinden olan Fevzi Çakmak Caddesinde aşırı rüzgara dayanamayan ağaç yola devrildi.

Silivri Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir ağaç aşırı rüzgar nedeniyle saat 17.00 sıralarında gövdesinden ayrılarak yola devrildi. Ağacın devrildiği sırada cadde üzerinde araç ve yayanın olmaması olası bir faciayı önlerken, vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Devrilen ağaç nedeniyle Fevzi Çakmak Caddesi bir süre araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Silivri İtfaiye ekiplerinin yaptıkları çalışmaların ardından yola devrilen ağacın kesilerek kaldırılmasıyla birlikte Cadde tekrar trafiğe açıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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