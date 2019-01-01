Silivri'de Yılbaşı
1 saat önce
Silivri'de vatandaşlar yeni yıla sahilde girdi.
Silivri
'de vatandaşlar yeni yıla sahilde girdi.
Silivri'de vatandaşlar, sahil kordon boyu ile Atatürk Meydanı
'nda bir araya geldi. Yılbaşı
ağacı ile penguen ve kutup ayısı maketlerinin önünde hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, sahilde 26 yaşında bir gencin gitarıyla verdiği konseri dinledi.
Vatandaşlar saat 00.00'ı gösterdiğinde birbirlerine sarılarak yeni yıllarını kutladı. Ayrıca vatandaşlar eğlence mekanlarından atılan havai fişek gösterisini izledi.
Bu sırada Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri ile gece kartalları güvenlik önlemleri aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:36 Kaynak: AA
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