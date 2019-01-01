Silivri'de Yılbaşı
1 saat önce
- Silivri'de yılbaşı Atatürk Meydanından detaylar Mini gitar konseri Silivri sahilinden detaylar Gece kartallarından detaylar Silivri'de yılbaşı Silivri'de vatandaşlar yeni yıla sahilde girdi.
- Silivri
'de yılbaşı Atatürk
Meydanından detaylar
Mini gitar konseri
Silivri sahilinden detaylar
Gece kartallarından detaylar
Silivri'de yılbaşı
Silivri'de vatandaşlar yeni yıla sahilde girdi.
Silivri'de vatandaşlar, sahil kordon boyu ile Atatürk Meydanı'nda bir araya geldi. Yılbaşı
ağacı ile penguen ve kutup ayısı maketlerinin önünde hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, sahilde 26 yaşında bir gencin gitarıyla verdiği konseri dinledi.
Vatandaşlar saat 00.00'ı gösterdiğinde birbirlerine sarılarak yeni yıllarını kutladı. Ayrıca vatandaşlar eğlence mekanlarından atılan havai fişek gösterisini izledi.
Bu sırada Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri ile gece kartalları güvenlik önlemleri aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:32 Kaynak: AA
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