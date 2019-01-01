Silivri'de Yılbaşı Coşkusu Havadan da Görüntülendi

İstanbul - SİLİvRİ'DE YILBAŞI COŞKUSU HAVADAN DA GÖRÜNTÜLENDİSilivri'de 2019 yılı coşkuyla karşılandı.

İstanbul - SİLİvRİ'DE YILBAŞI COŞKUSU HAVADAN DA GÖRÜNTÜLENDİ



Silivri'de 2019 yılı coşkuyla karşılandı. Sahile inen vatandaşlar havai fişek gösterisi izledi.



Haber-Kamera: Eren ERMİŞ/ İSTANBUL, (DHA)



2019 yılı coşkusu tüm yurtta olduğu gibi İstanbul Silivri'de de kutlandı. Soğuk havaya rağmen sahile inen vatandaşlar davul ve klarnet eşliğinde eğlendi. Havai fişek gösterilerini heyecanla seyreden Silivrililer, Atatürk Meydanı'nda yapılan kardan adam maketi önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler. Yeni yılda en çok mutluluk ve huzur dileyen vatandaşlar, '2018 yılında yaşadığımız acıları yaşamayalım. 2019 ülkemizde huzurlu geçsinö dediler.

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