Silivri'de Yılbaşı Coşkusu Havadan da Görüntülendi
13 dakika önce
İstanbul - SİLİvRİ'DE YILBAŞI COŞKUSU HAVADAN DA GÖRÜNTÜLENDİSilivri'de 2019 yılı coşkuyla karşılandı.
İstanbul - SİLİvRİ'DE YILBAŞI COŞKUSU HAVADAN DA GÖRÜNTÜLENDİ
Silivri'de 2019 yılı coşkuyla karşılandı. Sahile inen vatandaşlar havai fişek gösterisi izledi.
Haber-Kamera: Eren ERMİŞ/ İSTANBUL, (DHA)
2019 yılı coşkusu tüm yurtta olduğu gibi İstanbul Silivri'de de kutlandı. Soğuk havaya rağmen sahile inen vatandaşlar davul ve klarnet eşliğinde eğlendi. Havai fişek gösterilerini heyecanla seyreden Silivrililer, Atatürk Meydanı'nda yapılan kardan adam maketi önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler. Yeni yılda en çok mutluluk ve huzur dileyen vatandaşlar, '2018 yılında yaşadığımız acıları yaşamayalım. 2019 ülkemizde huzurlu geçsinö dediler.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:11 Kaynak: DHA
Taksim'de Yılbaşı Güvenlik Önlemleri Dikkat Çekti
Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı
2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı
Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi