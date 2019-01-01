Son Dakika Haberleri: Silivri'de Yılbaşı Coşkusu Havadan Görüntülendi

Silivri'de Yılbaşı Coşkusu Havadan Görüntülendi

27 dakika önce

Silivri'de 2019 yılı coşkuyla kutlandı.

Silivri'de Yılbaşı Coşkusu Havadan Görüntülendi, System.String[]


Silivri'de 2019 yılı coşkuyla kutlandı. Soğuk havaya rağmen sahilde toplanan vatandaşlar davul ve klarnet eşliğinde eğlendi. Havai fişek gösterilerini heyecanla seyreden Silivrililer, Atatürk Meydanı'nda yapılan kardan adam maketi önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler. Yeni yılda en çok mutluluk ve huzur dileyen vatandaşlar, "2018 yılında yaşadığımız acıları yaşamayalım. 2019 ülkemizde huzurlu geçsin" dediler.     

Görüntü dökümü:

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-Sahilde vatandaşlarla röportaj 

-Havai fişek gösterileri

-Sahilin havadan görüntüsü - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:01 Kaynak: DHA

Atatürk Meydanı, Silivri, Güncel
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