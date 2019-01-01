Silivri'de Yılbaşı Coşkusu Havadan Görüntülendi
57 dakika önce
Silivri'de 2019 yılı coşkuyla kutlandı.
Silivri
'de 2019 yılı coşkuyla kutlandı. Soğuk havaya rağmen sahilde toplanan vatandaşlar davul ve klarnet eşliğinde eğlendi. Havai fişek gösterilerini heyecanla seyreden Silivrililer, Atatürk Meydanı
'nda yapılan kardan adam maketi önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler. Yeni yılda en çok mutluluk ve huzur dileyen vatandaşlar, "2018 yılında yaşadığımız acıları yaşamayalım. 2019 ülkemizde huzurlu geçsin" dediler. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:12 Kaynak: DHA
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