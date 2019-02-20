Silivri'de Yoğun Sis
56 dakika önce
İstanbul'da yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü.
İstanbul
'da yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Avrupa
yakasının, Başta Silivri
olmak üzere, Selimpaşa
, Çatalca
ve Büyükçekmece
'de görüş mesafeleri 10 metreye kadar düştü.
Yoğun sisten dolayı sürücüler zaman zaman zor anlar yaşarken, binalarda neredeyse görünmez hale geldi.
Yoğun sis'in ilçelerde etkisi akşam saatlerinde hissediliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:38 Kaynak: AA
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