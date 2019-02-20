Son Dakika Haberleri: Silivri'de Yoğun Sis

Silivri'de Yoğun Sis

56 dakika önce

İstanbul'da yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü.

Silivri'de Yoğun Sis, System.String[]
İstanbul'da yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü.

Avrupa yakasının, Başta Silivri olmak üzere, Selimpaşa, Çatalca ve Büyükçekmece'de görüş mesafeleri 10 metreye kadar düştü.

Yoğun sisten dolayı sürücüler zaman zaman zor anlar yaşarken, binalarda neredeyse görünmez hale geldi.

Yoğun sis'in ilçelerde etkisi akşam saatlerinde hissediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:38 Kaynak: AA

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