Son Dakika Haberleri: Silivri'de Yoğun Sis

Silivri'de Yoğun Sis

1 saat önce

Silivri'de yoğun sis dolayısıyla görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

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Silivri'de yoğun sis dolayısıyla görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Silivri'de yoğun sis nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşarken, binalar neredeyse görünmez hale geldi.

Yoğun sisin ilçede sabah saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:58 Kaynak: AA

Silivri, Güncel
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