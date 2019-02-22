Silivri'de Yoğun Sis
1 saat önce
Silivri'de yoğun sis dolayısıyla görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
Silivri
'de yoğun sis dolayısıyla görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
Silivri'de yoğun sis nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşarken, binalar neredeyse görünmez hale geldi.
Yoğun sisin ilçede sabah saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:58 Kaynak: AA
Binali Yıldırım: Silivri'de Çiçekçilikten 4 Bin Kişi İş Sahibi Olacak
Erdoğan, Trump'la Suriye ve İkili İlişkileri Görüştü
Celal Şengör'den Tartışma Yaratacak Deprem Açıklaması: Deprem Tarafından Ezilmeye Müstehaktır
İYİ Partili Aydın'dan AK Parti'ye Geçen Vekil İçin Gündemi Sarsacak İddia: Tefecilerin Eline Düşmüştü