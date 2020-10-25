SİLİVRİ'DE YOĞUN SİS SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATIYOR - Son Dakika

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Silivri'de yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor. Gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis görüş mesafesini düşürdü. D-100 Karayolu'nda sürücüler görüş mesafesinin azlığı nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Yoğun sisten dolayı park halinde olan otomobiller ile binalar neredeyse görünmez hale geldi.

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