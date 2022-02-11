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Silivri'de yoğun sis zincirleme kazaya neden oldu - Son Dakika

Silivri'de yoğun sis zincirleme kazaya neden oldu

11.02.2022 10:23
Silivri'de yoğun sis zincirleme kazaya neden oldu

SİLİVRİ'de yoğun sis nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi.

SİLİVRİ'de yoğun sis nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan yoğun sis Işıklar Mevkii'nde zincirleme trafik kazasına neden oldu. 4 araç ile 1 servis minibüsün karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 34 BCN 059 plakalı hafif ticari araç sürücüsü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten verildi.


Silivri'de yoğun sis zincirleme kazaya neden oldu
Silivri'de yoğun sis zincirleme kazaya neden oldu
Silivri'de yoğun sis zincirleme kazaya neden oldu
Silivri'de yoğun sis zincirleme kazaya neden oldu
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Zincirleme Trafik Kazası, D-100 Karayolu, Tragger, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Silivri'de yoğun sis zincirleme kazaya neden oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silivri'de yoğun sis zincirleme kazaya neden oldu - Son Dakika
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