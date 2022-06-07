Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Mayıs saat 01.20 sıralarında Alibey Mahallesi Başkomutan Caddesi üzerinde yol ortasında havai fişek ateşleyerek çevre güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi olayı ile ilgili olarak çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar doğrultusunda, cadde üzerinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri olayı 2 şahsın gerçekleştirdiğini ve eşkallerini belirledikleri belirledi. Yapılan çalışmaların devamında şüphelilerden E.E. isimli şahıs 4 Haziran günü yakalandı. Emniyette işlemleri biten şahıs, "Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Düşürülmesi" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Silivri'de yol ortasında havai fişek patlattılar...O anlar kamerada - Son Dakika

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