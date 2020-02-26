Silivri'de yoldan çıkan otomobil öğrencilere çarptı - Son Dakika

Silivri'de yoldan çıkan otomobilin çarptığı iki öğrenci ve otomobil sürücüsü yaralandı.

D-100 Karayolu'ndan Edirne istikametine giden E.K'nin kullandığı 16 AR 799 plakalı otomobil, Murat Çeşme mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önce yol kenarındaki çöp konteynerine, ardından simit aldıktan sonra fırından çıkan lise öğrencileri İ.P (17) ve D.K'ye (16) çarptı. Savrulan otomobil, park halindeki iki araca çarparak durabildi.

Kazada yaralanan öğrenciler ve otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.