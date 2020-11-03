Silivri'de yolun karşısına geçmek isteyen öğrenciye araba çarptı - Son Dakika

Silivri'de yolun karşısına geçmek isteyen öğrenciye araba çarptı
03.11.2020 13:37
- Silivri'de yolun karşısına geçmek isteyen öğrenciye araba çarptı Silivri'de yolun karşısına geçmek isteyen 6.sınıf öğrencisi bir otomobilin çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı.
- Silivri'de yolun karşısına geçmek isteyen öğrenciye araba çarptı
İSTANBUL - Silivri'de yolun karşısına geçmek isteyen 6.sınıf öğrencisi bir otomobilin çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı.
Kaza, Silivri Fener Mahallesinde dün 15.00 sularında meydana geldi. Okul çıkışı servisten Fener-Silivri yolundan karşısına geçmeye çalışan 6.sınıf öğrencisi M. Karan'a, seyir halindeki S.U.'nun kullandığı özel bir otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı öğrenciye ilk müdahalesini yaparak özel bir hastaneye götürdü. Durumu ağır olan yaralı öğrenci tedavisinin devamı için Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
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