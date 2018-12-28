Silivri'de Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Adama Otomobil Çarptı
42 dakika önce
SİLİVRİ'de, TEM otoyolundan karşıya geçmeye çalışan adama araba çarptı.
SİLİVRİ'de, TEM otoyolundan karşıya geçmeye çalışan adama araba çarptı. Hastaneye kaldırılan Mehmet B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza, saat 20.00 sıralarında TEM Otoyolu Gazitepe mevkii İstanbul
istikametinde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşı tarafına geçmek isteyen 54 yaşındaki Mehmet B.'ye 34 LZ 8715 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan adama ilk müdahale çevredeki sürücüler tarafından yapıldı. Olay yerine çağrılan ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan Mehmet B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:45 Kaynak: DHA
Metrobüs Yetkilileri, Milli Piyangoyla Metrobüs Alma Hayali Olan Vatandaşa Ulaşmaya Çalıştı
Erdoğan: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyla Birlikte İlçeleri de Açıklayacağız
Ciciş Esra, "Bekaretimi Verdim" Dediği Sevgilisi Yüzünden Hapse Girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yılın Fotoğrafı Oylamasına Katıldı