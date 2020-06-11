Silivri'de yüksek gerilim hattı yola devrildi - Son Dakika

Olay yerine gelen ekipler, mahallelere giden elektriği geçici olarak keserken, yol çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Silivri 'de vincin kontrolden çıkmasıyla meydana gelen kazada yüksek gerilim hattına ait direk yola devrildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir

Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu

Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak

Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti