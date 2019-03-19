Son Dakika Haberleri: Silivri'de Zehirlenen Definecilerin Yakınlarının Bekleyişi Sürüyor

Silivri'de Zehirlenen Definecilerin Yakınlarının Bekleyişi Sürüyor

1 dakika önce

Silivri'de kiraladıkları evin altında define aramak için kazdıkları tünelde zehirlenen 2 kardeşi arama çalışmalarına ara verilirken yakınlarının bekleyişi sürüyor.

Silivri'de Zehirlenen Definecilerin Yakınlarının Bekleyişi Sürüyor, System.String[]
Silivri'de kiraladıkları evin altında define aramak için kazdıkları tünelde zehirlenen 2 kardeşi arama çalışmalarına ara verilirken yakınlarının bekleyişi sürüyor.

İstanbul'un Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi'nde pazar günü kiraladıkları evin altında define aramak için kazdıkları tünelde zehirlendikleri iddia edilen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları 3'üncü gününde de devam edildi. Akşam saatlerinden itibaren arama çalışmalarına ara verilirken haber alınamayan kardeşlerin yakınları bekleyişlerini sürdürüyor.

Çalışmaların yapıldığı alana yakın bir yerde bekleyen kardeşlerin yakınlarından Mustafa Uzun, "15 gün kadar önce görüşmüştük. Bir haftadır haber alınamıyor. Bilgi alamıyoruz. Bekliyoruz henüz bir sonuç yok. Burada kaldığını ailesi dahi bilmiyordu. Bize de nerede olduklarına dair bir bilgimiz yoktu" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:04 Kaynak: İHA

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