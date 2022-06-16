Silivri'de zincirleme kaza kamerada: 6 yaralı - Son Dakika
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Silivri'de zincirleme kaza kamerada: 6 yaralı

16.06.2022 13:11

Silivri'de zincirleme kaza kamerada: 6 yaralı Silivri D100 Karayolu'nda 2 askeri kamyon, tır ve otobüsün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Silivri'de zincirleme kaza kamerada: 6 yaralı

İSTANBUL - Silivri D100 Karayolu'nda 2 askeri kamyon, tır ve otobüsün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay Gümüşyaka D100 Karayolu Tekirdağ istikametinde öğle saatlerinde yaşandı. Önde seyreden tırın durmasıyla arkadan gelen otobüs ve iki askeri kamyon birbirine girdi. Zincirleme kazada 4'ü hafif 6 kişi yaralandı. 2 yaralı ambulansla hastaneye sevk edilirken, 4 yaralı ise olay yerinde sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Kaza anı güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu da oluştu. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, trafiği tek şeritten sağlamaya çalıştı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Silivri'de zincirleme kaza kamerada: 6 yaralı
Silivri'de zincirleme kaza kamerada: 6 yaralı
Silivri'de zincirleme kaza kamerada: 6 yaralı
Silivri'de zincirleme kaza kamerada: 6 yaralı
Silivri'de zincirleme kaza kamerada: 6 yaralı
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Bayrampaşa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı Bayrampaşa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı Bayrampaşa'da zincirleme kaza: 3 yaralı Bayrampaşa'da zincirleme kaza: 3 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silivri'de zincirleme kaza kamerada: 6 yaralı - Son Dakika

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