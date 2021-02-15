Silivri'de zincirleme kaza! TEM'in İstanbul yönü trafiğe kapandı - Son Dakika

Silivri'de zincirleme kaza! TEM'in İstanbul yönü trafiğe kapandı
15.02.2021 12:05
Silivri'de yoldaki buzlanma nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada, TEM'in İstanbul yönü kapanırken şans eseri yaralanan olmadı.
Saat 11.00 sıralarında TEM'in Selimpaşa - Celaliye arasındaki bölümünde meydana gelen kaza, yoğun kar yağışı nedeniyle bir tır şoförünün kontrolünü yitirmesi ile meydana geldi.
TRAFİK DURDU
Bunu gören yoldaki 4 araç sürücüsü de ani fren yapınca zincirleme kaza meydana geldi. Şans eseri ölen veya yaralanan olmayan kazada trafik İstanbul yönünde durdu. Sevk edilen ekipler kaza yapan ve kayan araçları kaldırmak için çalışma başlattı. Araçlar kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.
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