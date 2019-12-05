Son Dakika Haberleri: SİLİVRİ'DE ZİNCİRLEME KAZADA İLGİNÇ GÖRÜNTÜ; OTOMOBİL OTOMOBİLİN ÜZERİNE ÇIKTI
Son Dakika Güncel SİLİVRİ'DE ZİNCİRLEME KAZADA İLGİNÇ GÖRÜNTÜ; OTOMOBİL OTOMOBİLİN ÜZERİNE ÇIKTI - Son Dakika

SİLİVRİ'DE ZİNCİRLEME KAZADA İLGİNÇ GÖRÜNTÜ; OTOMOBİL OTOMOBİLİN ÜZERİNE ÇIKTI

6 saat önce

TEM otoyolu Silivri mevkiinde meydana gelen iki ayrı zincirleme trafik kazasında bir otomobil diğer otomobilin üzerine çıktı.

SİLİVRİ'DE ZİNCİRLEME KAZADA İLGİNÇ GÖRÜNTÜ; OTOMOBİL OTOMOBİLİN ÜZERİNE ÇIKTI, System.String[]

TEM otoyolu Silivri mevkiinde meydana gelen iki ayrı zincirleme trafik kazasında bir otomobil diğer otomobilin üzerine çıktı. Aralarında bir yolcu otobüsünün de olduğu ve toplamda 8 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza TEM Otoyolu Selimpaşa mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya  göre sağ şeritte ilerleyen  seyir halindeki bir otomobil sol şeride girmek istedi. Aniden şerit değiştiren otomobile çarpmamak için yavaşlayan otomobile arkadan gelen diğer otomobiller çarptı. Toplamda 3 otomobilin karıştığı  zincirleme kaza da otomobillerden biri önündeki otomobilin altına girdi.  Zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara 112 ekiplerince hastaneye götürüldü.  Olayı anlatan bir sürücü, " Sağ şeritte ilerleyen arkadaş birden sola kırdı. Ben de çarpmamak için fren yapınca arka arkaya kaza oldu" diye konuştu. Öte yandan zincirleme kazanın meydana geldiği noktanın 400 metre gerisinde aralarında bir yolcu otobüsünün  de karıştığı 5 araçlık ikinci trafik kazası meydana geldi. Kazadan yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Üst üste çıkan araçlardan görüntü

kazaya karışan araçlardan görüntü

ekiplerden görüntü

Görgü tanıkları ile röportaj

İkinci kazadan görüntüler

Diğer detaylar


- İstanbul
TEM Otoyolu, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:41 Kaynak: DHA
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