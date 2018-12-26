Son Dakika Haberleri: Silivri'de Zincirleme Trafik Kazası: 1'i Ağır, 6 Yaralı

Silivri'de Zincirleme Trafik Kazası: 1'i Ağır, 6 Yaralı

1 saat önce

Silivri'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.

Silivri'de Zincirleme Trafik Kazası: 1'i Ağır, 6 Yaralı, System.String[]


Silivri'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır, 6 kişi yaralandı. Kazanın, yola çıkan köpek nedeniyle meydana geldiği iddia edildi.

Kaza, D-100 Karayolu Silivri Sanayi Sitesi mevkiinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Tekirdağ istikametinde seyir halinde olan hafif ticari araç, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için frene bastı. Arkasından gelen diğer 4 araç ta frene basınca zincirleme kaza meydana geldi. Köpeğe çarpmamak için fren yaptığı öne sürülen araç uzaklaşırken, kazaya karışan araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bir görgü tanığı, "Köpeğe çarpmamak için frene basan araç, köpeğe de çarpıp kaçtı" dedi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.         

Görüntü Dökümü:

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-Kazaya karışan araçların görüntüsü

-Görgü tanıkları ile röp.

-Araçların çekicilere yüklenmesi

-Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:17 Kaynak: DHA

Araç, Silivri, 3. Sayfa
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