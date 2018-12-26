Son Dakika Haberleri: Silivri'de Zincirleme Trafik Kazası: 1'i Ağır, 6 Yaralı

Silivri'de Zincirleme Trafik Kazası: 1'i Ağır, 6 Yaralı

54 dakika önce

Silivri'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.

Silivri'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır, 6 kişi yaralandı. Kazanın, yola çıkan köpek nedeniyle meydana geldiği iddia edildi.

Kaza, D-100 Karayolu Silivri Sanayi Sitesi mevkiinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Tekirdağ istikametinde seyir halinde olan hafif ticari araç, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için frene bastı. Arkasından gelen diğer 4 araç ta frene basınca zincirleme kaza meydana geldi. Köpeğe çarpmamak için fren yaptığı öne sürülen araç uzaklaşırken, kazaya karışan araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bir görgü tanığı, "Köpeğe çarpmamak için frene basan araç, köpeğe de çarpıp kaçtı" dedi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:27 Kaynak: DHA

Silivri, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şefkat-Der Genel Başkanı, Köpek Ölümlerine Dikkat Çekmek İçin Köpek Ölülerini Kefenleyip Belediye Önüne Bıraktı Eve Çağırdıkları Yaşlı Erkeklere Tuzak Kuran 2 Kadın ve Akrabaları Gözaltına Alındı

İki Çocuğunu Boğarak Öldüren Hatice Tiryaki'nin Davası Karara Bağlandı Otobüste Liseli Kızları Taciz Eden Sapıktan Skandal İtiraf: Şeytana Uydum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 19:21:03. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silivri'de Zincirleme Trafik Kazası: 1'i Ağır, 6 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]