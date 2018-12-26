Silivri'de Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı - İstanbul

Silivri
'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D100 karayolundan Edirne
istikametine seyreden bir otomobil, Mimarsinan
Mahallesi mevkisinde yola çıkan köpeğe çarptıktan sonra olay yerinden ayrıldı.
Bu sırada arkadan gelen ve fren yapan araçlar birbirine girdi. 34 ABN 495, 59 TL 090 ve yabancı plakalı otomobiller ile 59 PM 628 plakalı panelvan tipi aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.