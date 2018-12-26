Son Dakika Haberleri: Silivri'de Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı - İstanbul

Silivri'de Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı - İstanbul

13 dakika önce

Silivri'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Silivri'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D100 karayolundan Edirne istikametine seyreden bir otomobil, Mimarsinan Mahallesi mevkisinde yola çıkan köpeğe çarptıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Bu sırada arkadan gelen ve fren yapan araçlar birbirine girdi. 34 ABN 495, 59 TL 090 ve yabancı plakalı otomobiller ile 59 PM 628 plakalı panelvan tipi aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:01 Kaynak: AA

Edirne, Silivri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Drift Yapan Alkollü Sürücüye Ceza Yağdı! 2031 Yılına Kadar Araç Kullanamayacak ABD, Suriye'den Çektiği Askerleri İçin Irak'taki Üssünü Hazırlıyor

Atatürkçüleri Kızdıran Mısıroğlu, Bu kez Ülkücüleri Çıldırttı! Son Dakika! RTÜK, Uğur Dündar ve Fatih Portakal'ın Sunduğu Programlara Ceza Yağdırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 19:14:17. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silivri'de Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı - İstanbul
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]