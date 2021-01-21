Silivri'de zorunlu kış lastiği uygulaması - Son Dakika

Silivri'de zorunlu kış lastiği uygulaması

21.01.2021 14:06

Silivri'de zorunlu kış lastiği uygulaması Silivri'de polis ekipleri tarafından şehirlerarası yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması yapıldı.

Silivri'de zorunlu kış lastiği uygulaması

İSTANBUL - Silivri'de polis ekipleri tarafından şehirlerarası yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması yapıldı.

Kış lastiği takma zorunluğu getirilen yolcu ve yük taşıyan ticari araçlarda sıkı denetimler sürüyor. Silivri Bölge Trafik Denetleme İstasyon amirliği, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Bölge Trafik ekipleri, şehirlerarası yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçları tek tek durdurdu. Silivri Bölge Trafik Denetleme İstasyon amirliği önünde yapılan uygulamada lastik kontrolünün yanı sıra sürücü belgeleri ve takograf gibi evraklar da denetlendi. Yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2021 günü son buluyor. Kış lastiği uygulamasına uymayan sürücülere de 776 lira cezai işlem uygulanıyor.

Silivri'de zorunlu kış lastiği uygulaması
Silivri'de zorunlu kış lastiği uygulaması
Silivri'de zorunlu kış lastiği uygulaması
Silivri'de zorunlu kış lastiği uygulaması

Trafik Denetleme, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silivri'de zorunlu kış lastiği uygulaması - Son Dakika


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