Son Dakika Haberleri: Silivri'deki 2 Defineci İçin "Gömü Bulup Kaçtılar" İddiası

Silivri'deki 2 Defineci İçin "Gömü Bulup Kaçtılar" İddiası

4 dakika önce

Silivri'deki 2 defineci için "Gömü bulup kaçtılar" iddiasıİSTANBUL - Silivri'de define ararken kazdıkları tünelde zehirlendikleri iddia edilen 2 kişi için arama çalışmaları durdurulurken yeni bir iddia ortaya atıldı.

Silivri'deki 2 Defineci İçin
Silivri'deki 2 defineci için "Gömü bulup kaçtılar" iddiası

İSTANBUL - Silivri'de define ararken kazdıkları tünelde zehirlendikleri iddia edilen 2 kişi için arama çalışmaları durdurulurken yeni bir iddia ortaya atıldı. Tünelde kaldığı belirtilen 2 kişinin buldukları gömü ile birlikte kaçtığı iddia edildi.
Silivri'de define ararken kazdıkları tünelde zehirlendikleri iddia edilen 2 kişi için 16 Mart günü arkadaşları Jandarmaya haber vermişti. Yapılan ihbarın ardından jandarma, tünelde zehirlendikleri belirtilen Mehmet Enes Uçkan ve Cemal Gülgör'ü AFAD ve itfaiye ekiplerinin katıldığı çalışmalarla aramaya başlamıştı. Aramalar ise bir süre sonra durdurulurken yeni bir iddia ortaya atıldı. Aranan kişilerin tünelde buldukları gömüyle birlikte kaçtığı iddia edildi. Ekiplerin olaya ilişkin araştırması sürerken definecilerin aileleri ise aramalar yeniden başlayana kadar olay yerinden ayrılmayacaklarını söylediği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:34 Kaynak: İHA

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