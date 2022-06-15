Silivri'deki bir villada Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Silivri'deki bir villada Hint keneviri ele geçirildi

15.06.2022 23:31
Silivri'deki bir villada Hint keneviri ele geçirildi

İstanbul Silivri'deki bir villaya düzenlenen operasyonda 400 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İstanbul Silivri'deki bir villaya düzenlenen operasyonda 400 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde Gazitepe Mahallesi'ndeki bir villaya operasyon düzenledi.

Geniş araziye sahip ve uyuşturucu madde yetiştirmek amacıyla özel ışıklandırma ve havalandırma sisteminin kurulu olduğu villada 400 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Operasyon sırasında, güvenlik kameralarıyla donatılmış villadan kaçmaya çalışan iki şüpheli, polisler tarafından kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Uyuşturucu operasyonunda Hint keneviri ve esrar ele geçirildi Uyuşturucu operasyonunda Hint keneviri ve esrar ele geçirildi Sazlık alanda 45 kök Hint keneviri ele geçirildi Sazlık alanda 45 kök Hint keneviri ele geçirildi 212 kök kenevir ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı 212 kök kenevir ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'deki bir villada Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:34 Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine yönelik yasa teklifi komisyondan geçti
23:26 Böbrek taşına iyi geldiği iddia edilen balığın kafasından çıkarılan 'eşkina' taşı alıcı buluyor
23:08 Kafesin içinde bulunan kaplanı sevmek isteyen gencin kolu koptu
22:30 7 bin yıllık Siyez buğdayı tohumunun bulunduğu iddiasına Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği'nden yalanlama geldi
21:46 Basın toplantısında muhabirin "Turkey" demesine Bakan Çavuşoğlu'ndan düzeltme: Türkiye demek istediniz herhalde
21:25 Yemen'de çocukların attığı taş sonucu mayın patladı! Çocuklar ölümün kıyısından kıl payı döndü
21:07 ABD Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltti
20:55 ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık güvenlik, 225 milyon dolarlık ise insani yardımda bulanacağını açıkladı
20:40 Annesini kaybeden Yavuz Bingöl isyan etti: burada olmayan, telefon bile açmayan herkese yazıklar olsun
19:42 Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 23:55:10. #1.13#
SON DAKİKA: Silivri'deki bir villada Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement