Silivri'deki bir villada Hint keneviri ele geçirildi

Geniş araziye sahip ve uyuşturucu madde yetiştirmek amacıyla özel ışıklandırma ve havalandırma sisteminin kurulu olduğu villada 400 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde Gazitepe Mahallesi'ndeki bir villaya operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

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