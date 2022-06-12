Alınan bilgiye göre, kötü kokuların çevre sakinlerini ve buradan geçenleri rahatsız etmesi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri sudan numune aldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Silivri'deki Boğluca Deresi'nde toplu balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor - Son Dakika

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