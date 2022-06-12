Silivri'deki Boğluca Deresi'nde toplu balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor - Son Dakika
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Silivri'deki Boğluca Deresi'nde toplu balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

12.06.2022 19:05

Marmara Denizi'ne dökülen Silivri'deki Boğluca Deresi'nde yaşanan balık ölümleri, çevreye kötü kokuların yayılmasına yol açtı.

Marmara Denizi'ne dökülen Silivri'deki Boğluca Deresi'nde yaşanan balık ölümleri, çevreye kötü kokuların yayılmasına yol açtı.

Alınan bilgiye göre, kötü kokuların çevre sakinlerini ve buradan geçenleri rahatsız etmesi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri sudan numune aldı.

Derede çok sayıda balık ölümünün meydana geldiğini tespit edilirken ekiplerin aldığı numunelerin laboratuvarda incelenmesine devam ediliyor.

Öte yandan bugün etkili olan sağanak nedeniyle balık ölümlerinin yaşandığı deredeki suyun seviyesi yükseldi.

Silivri'deki Boğluca Deresi'nde toplu balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor
Silivri'deki Boğluca Deresi'nde toplu balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor
Silivri'deki Boğluca Deresi'nde toplu balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor
Silivri'deki Boğluca Deresi'nde toplu balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'deki Boğluca Deresi'nde toplu balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor - Son Dakika

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