Son Dakika Haberleri: Silivri'deki Fabrika Yangını

Silivri'deki Fabrika Yangını

34 dakika önce

Silivri'deki fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

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Silivri'deki fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Alipaşa Mahallesi'nde tekstil üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine, Silivri, Mimarsinan, Çatalca ve diğer ilçelerden sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında fabrikada maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:40 Kaynak: AA

Alipaşa Mahallesi, Silivri, Güncel
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