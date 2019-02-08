Silivri'deki Fabrika Yangını
34 dakika önce
Silivri'deki fabrikada çıkan yangın söndürüldü.
Silivri
'deki fabrikada çıkan yangın söndürüldü. Alipaşa Mahallesi
'nde tekstil üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay yerine, Silivri, Mimarsinan
, Çatalca
ve diğer ilçelerden sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangında fabrikada maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:40 Kaynak: AA
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