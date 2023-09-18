Silivri'de otluk alanda çıkan yangın fabrikaya sıçradı! Ekipler seferber oldu

Silah alıp ava çıktılar, "Neden yapıyorsunuz?" sorusuna "Yemek için" yanıtını verdiler

Göz koyduğu büyükşehirde anket yapıldı! Rakamlara bakınca işi çok çok zor

Silivri Alipaşa Mahallesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikada çalışan işçiler tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İstanbul Valiliği Silivri'deki fabrika yangınına 12 itfaiye ekibi ve AFAD görevlilerince müdahale edildiğini, söndürme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

PLASTİK KONTEYNERLERE SIÇRADI

İstanbul Valiliği'nden Silivri'de çıkan fabrika yangınına ilişkin yapılan açıklamada, "Silivri İlçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan otluk alanda saat 12.38'de yangın çıkmış olup, alevler otluk alanın bitişiğinde bulunan fabrikanın bahçesindeki plastik konteynerlere sirayet etmiştir. Olaya 12 itfaiye ekibi, 11 AFAD ekibi müdahale etmektedir. Olayda ölen ya da yaralanan bulunmamakla birlikte iki adet 112 Ambulansı tedbir amaçlı olay yerinde tutulmaktadır" denildi.