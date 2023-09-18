Silivri'de otluk alanda çıkan yangın fabrikaya sıçradı! Ekipler seferber oldu - Son Dakika

Silivri'de otluk alanda çıkan yangın fabrikaya sıçradı! Ekipler seferber oldu

Son Güncelleme: 18.09.2023 15:28

İstanbul Silivri'de otluk alanda çıkarak bir plastik ambalaj fabrikasına sıçrayan yangını söndürmek için ekipler seferber oldu. Valilik, alevlere 12 itfaiye ekibinin müdahale ettiğini açıkladı.

Silivri Alipaşa Mahallesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikada çalışan işçiler tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İstanbul Valiliği Silivri'deki fabrika yangınına 12 itfaiye ekibi ve AFAD görevlilerince müdahale edildiğini, söndürme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Silivri'deki Fabrika Yangınına İtfaiye ve AFAD Müdahale Ediyor

PLASTİK KONTEYNERLERE SIÇRADI

İstanbul Valiliği'nden Silivri'de çıkan fabrika yangınına ilişkin yapılan açıklamada, "Silivri İlçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan otluk alanda saat 12.38'de yangın çıkmış olup, alevler otluk alanın bitişiğinde bulunan fabrikanın bahçesindeki plastik konteynerlere sirayet etmiştir. Olaya 12 itfaiye ekibi, 11 AFAD ekibi müdahale etmektedir. Olayda ölen ya da yaralanan bulunmamakla birlikte iki adet 112 Ambulansı tedbir amaçlı olay yerinde tutulmaktadır" denildi.

Silivri'deki Fabrika Yangınına İtfaiye ve AFAD Müdahale Ediyor
Kaynak: İHA

İtfaiye, AFAD, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Silivri'de otluk alanda çıkan yangın fabrikaya sıçradı! Ekipler seferber oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silivri'de otluk alanda çıkan yangın fabrikaya sıçradı! Ekipler seferber oldu - Son Dakika
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