Silivri'deki iki katlı villada yangın - Son Dakika

Silivri'deki iki katlı villada yangın

14.02.2021 21:17
Silivri'deki iki katlı villada yangın, System.String[]

Silivri'deki iki katlı villada yangın Silivri'de bulunan iki katlı villada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Silivri'deki iki katlı villada yangın

İSTANBUL - Silivri'de bulunan iki katlı villada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tipi şeklinde yağan kar yağışı nedeniyle ekipler yangını söndürmekte güçlük çekti.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Silivri Kavaklı Mahallesi Flamingo yolu üzerindeki bir villada çıktı. Edinilen bilgiye göre, Flamingo yolu üzerinde bulunan iki katlı villada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Villadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangın müdahale etti. İtfaiye ekipleri tipi şeklinde yağan kar nedeniyle söndürme çalışmaları sırasında zorluk yaşarken, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler villadaki yangının çıkış sebebini araştırmak için çalışma başlattı.

Silivri'deki iki katlı villada yangın
Silivri'deki iki katlı villada yangın
Silivri'deki iki katlı villada yangın
Silivri'deki iki katlı villada yangın

Flamingo Yolu, İtfaiye, Yangın, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silivri'deki iki katlı villada yangın - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

G.Saray-Kasımpaşa maçındaki hakem kararlarına F.Bahçe de isyan etti: Adalet yok G.Saray maçı sonrası Kasımpaşa'dan hakeme sert tepki: VAR kayıtları açıklansın Son Dakika: Türkiye'de 14 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 6 bin 287 yeni vaka tespit edildi Marcao ve Onyekuru'nun penaltı noktasını elleriyle temizlemesi Kasımpaşa maçına damga vurdu Son Dakika: İstanbul dahil 11 ilde yüz yüze eğitime kar engeli Ankara dahil 5 ilimize kuvvetli kar ve buzlanma uyarısı Son Dakika! 13 şehidimizin ardından Soylu'dan intikam yemini: Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün Son Dakika: Terör örgütü PKK'nın Gara'da şehit ettiği vatandaşlarımızın kimlikleri belli oldu
TSK, Gara'da teröristleri böyle vurdu! İşte sıcak çatışma anından ilk görüntüler TSK, Gara'da teröristleri böyle vurdu! İşte sıcak çatışma anından ilk görüntüler         
20:43
Çocuklarıyla evi terk eden eşini Sevgililer Günü'nde de ikna edemeyen koca, 'Elveda' yazıp hayatına son verdi Çocuklarıyla evi terk eden eşini Sevgililer Günü'nde de ikna edemeyen koca, 'Elveda' yazıp hayatına son verdi         
20:18
24 yaşındaki genç, kendisini odasında bulunan boruya iple asarak yaşamına son verdi 24 yaşındaki genç, kendisini odasında bulunan boruya iple asarak yaşamına son verdi         
19:48
Terim 3 puanın önemine vurgu yaptı, gurur duyduğu fotoğrafı anlattı Terim 3 puanın önemine vurgu yaptı, gurur duyduğu fotoğrafı anlattı         
19:18
'Türk' lakabıyla bilinen eski Arjantin Devlet Başkanı Manem hayatını kaybetti 'Türk' lakabıyla bilinen eski Arjantin Devlet Başkanı Manem hayatını kaybetti         
19:15
Son Dakika: İki HDP'li vekil hakkında provokatif Gara paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı Son Dakika: İki HDP'li vekil hakkında provokatif Gara paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı         
17:49
Gara şehitleriyle ilgili yürek yakan detaylar! 6 aile acı haberi evlat nöbetinde aldı Gara şehitleriyle ilgili yürek yakan detaylar! 6 aile acı haberi evlat nöbetinde aldı         
17:27
Tartıştığı komşuları kapısına dayandı, kadının sosyal medyadaki yardım çığlığı yanıtsız kalmadı Tartıştığı komşuları kapısına dayandı, kadının sosyal medyadaki yardım çığlığı yanıtsız kalmadı         
14:58
8 yıl önce ağabeyini öldüren amcasını tüfekle vurdu 8 yıl önce ağabeyini öldüren amcasını tüfekle vurdu         
12:50
Avrasya Araştırma'nın seçim anketinde dikkat çeken sonuç: İYİ Parti'nin oyu MHP'nin neredeyse iki katı Avrasya Araştırma'nın seçim anketinde dikkat çeken sonuç: İYİ Parti'nin oyu MHP'nin neredeyse iki katı         
11:19
Sevgililer gününde ilginç hediye! Paketten çıkan sıvı yağ hem güldürdü hem düşündürdü Sevgililer gününde ilginç hediye! Paketten çıkan sıvı yağ hem güldürdü hem düşündürdü         
10:01
Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırsız derin yırtmaçlı pozu nefes kesti Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırsız derin yırtmaçlı pozu nefes kesti         
00:43
Maç öncesi İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, sosyal medyada linç yedi Maç öncesi İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, sosyal medyada linç yedi         
20:22
Türkiye'ye bir kar uyarısı da yurt dışından: İnanılmaz soğuk ve kar yağışı geliyor Türkiye'ye bir kar uyarısı da yurt dışından: İnanılmaz soğuk ve kar yağışı geliyor         
19:36
'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşüp hayatını kaybetti 'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşüp hayatını kaybetti         
19:06
CZN Burak'ın Dubai'deki şubesi kapatıldı CZN Burak'ın Dubai'deki şubesi kapatıldı         
18:37
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Şenol Güneş'le görüştü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Şenol Güneş'le görüştü         
16:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2021 21:21:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Silivri'deki iki katlı villada yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei