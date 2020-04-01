SİLİVRİ'DEKİ İSTANBUL'A GİRİŞ ÇIKIŞ KUYRUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

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SİLİVRİ'DEKİ İSTANBUL'A GİRİŞ ÇIKIŞ KUYRUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
6 saat önce
İstanbul'un giriş ve çıkışında yapılan koronavirüs denetimi nedeniyle Silivri'de kilometrelerce kuyruk oluştu.
İstanbul'un giriş ve çıkışında yapılan koronavirüs denetimi nedeniyle Silivri'de kilometrelerce kuyruk oluştu.
Koronavirüs önlemleri kapsamında TEM Otoyolu'ndan geçen tüm araçlar trafik polisleri tarafından denetlendi. Denetim sırasında araçların tek tek kontrol edilmesi nedeniyle TEM Otoyolu'nda oluşan trafik havadan görüntülendi. Kınalı'da uzun araç kuyrukları oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 11:09 Kaynak: DHA
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