SİLİVRİ'DEKİ İSTANBUL'A GİRİŞ ÇIKIŞ KUYRUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

İstanbul'un giriş ve çıkışında yapılan koronavirüs denetimi nedeniyle Silivri'de kilometrelerce kuyruk oluştu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında TEM Otoyolu'ndan geçen tüm araçlar trafik polisleri tarafından denetlendi. Denetim sırasında araçların tek tek kontrol edilmesi nedeniyle TEM Otoyolu'nda oluşan trafik havadan görüntülendi. Kınalı'da uzun araç kuyrukları oluştu.