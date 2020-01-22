Silivri'deki kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silivri'deki kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika

Silivri'deki kaza güvenlik kamerasında

7 saat önce

Silivri'de buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan araçtaki bir kişi hayatını kaybetti.

Silivri'de buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan araçtaki bir kişi hayatını kaybetti.

Silivri'den Kavaklı Mahallesi yolu istikametinde seyir halindeki Asım Şahin'in (45) kullandığı 77 AAE 183 plakalı otomobil, buzlanan yolda kontrolü kaybederek takla atı. Kazada, araç sürücüsü Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan oğlu yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle, çift şeritli yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı.

Kaza sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yolda tuzlama çalışmalarına başladı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Öte yandan, Silivri'de birçok bölgede sabah saatlerinden itibaren araçların üzerinde buzlanma olduğu görüldü. Araçların buz tutan camları, bazı sürücülere zor anlar yaşattı.

Silivri'deki kaza güvenlik kamerasında

Kavaklı, Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı
Uyuyakalan minibüs sürücüsü park halindeki araçlara çarptı Sakarya takla atma simülatörü yaptılar Küçükçekmece'de polisin kovaladığı aracın kaza yapması kamerada

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 19:29:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Silivri'deki kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]