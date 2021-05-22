Son dakika! Silivri'deki Mertcan Kaya cinayetinde tutuklu sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika

SİLİVRİ'de tartıştığı kişiler tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen ve 23'üncü doğum gününde toprağa verilen Mertcan Kaya cinayetine ilişkin tutuklama sayısı 8'e yükseldi.

Olay, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 17.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Kumluk Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kardeş Metehan Vehbi Kaya ve Mertcan Kaya ile 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada 2 kardeş bıçaklanarak ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mertcan Kaya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Metehan Vehbi Kaya'nın ise tedavisi sürüyor.

TUTUKLU SAYIS 8'E YÜKSELDİ

Bıçaklı kavganın ardından çok yönlü araştırma başlatan polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Geniş güvenlik önlemleri altında Silivri Adliyesi'ne sevk edilen ve arka kapıdan içeri alınan 4 şüpheliden Alican A., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşanan olaya ilişkin dün gece de olaya karıştığı tespit edilen 7 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü sabah saatlerinde, geriye kalan 3 şüpheli ise sorgularının ardından akşam saatlerinden sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mertcan Kaya cinayetine ilişkin tutuklama sayısı ise 8'e yükseldi. Ayrıca ağır yaralanan Mertcan Kaya'nın kardeşi Metehan Vehbi Kaya'nın Silivri Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürdüğü sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiği öğrenildi.

- İstanbul