SİLİVRİ'DEKİ TRAFİK KAZASI KAMERADA - Son Dakika
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SİLİVRİ'DEKİ TRAFİK KAZASI KAMERADA

6 saat önce

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır bir şekilde yaralandı.

SİLİVRİ'DEKİ TRAFİK KAZASI KAMERADA, System.String[]

-Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır bir şekilde yaralandı.

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Silivri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kaza anı yoldaki bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Kavaklı Mahallesi girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Asım Aydın yönetimindeki 77 AAE 183 plakalı otomobil sürücüsü buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç ağaçlık alanda takla attı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Asım Aydın itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Sağlık ekipleri Aydın'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Araçtaki diğer kişi Muhammed Aydın ise sağlık ekiplerince Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İBB YOLDA TUZLAMA YAPTI

Jandarma ekipleri olay yerine inceleme yapılırken, buzlanan yol İBB tuzlama aracı tarafından tuzlama çalışması yaptı. Sürücünün cansız bedeni Adlı Tıp Kurumuna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı yoldaki bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde araç yoldan çıkarak ağaçlık alana giriyor.

Görüntü dökümü:

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-Araç kamerası

-Kaza anı

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-Olay yerinden görüntüler

- İtfaiye ekipleri

-Jandarma ekipleri

-Genel görüntüler


Silivri, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:26 Kaynak: DHA
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