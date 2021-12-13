Silivri'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Silivri'de hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sancaktepe Mahallesi Çerkezköy yolu Kınalı mevkisinde seyir halindeki 59 UD 401 plakalı hafriyat kamyonu, karşı yönden gelen 16 LC 470 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarına savruldu.
Kazada yaralanan otomobildeki 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri yolda önlem alırken, trafik akışı tek yönden sağlandı.
Kaynak: AA
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