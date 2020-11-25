Silivri'deki yangında ölen kardeşlerin cenazeleri adli tıptan alındı - Son Dakika

Silivri'deki yangında ölen kardeşlerin cenazeleri adli tıptan alındı
25.11.2020 13:06
Silivri'de prefabrik evde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kardeşin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından adli tıptan alındı.
Silivri
'de prefabrik evde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kardeşin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından adli tıptan alındı. İki kardeşin bugün Kayabaşı
Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.
Silivri Değirmenköy'de dün prefabrik evde çıkan yangında evin içinde olan Ali Sarı (16) ve İrem Sarı (7) isimli iki kardeş hayatını kaybetmişti. Çocuklarını kurtarmaya çalışırken yaralanan baba Nihat Sarı ve anne Çiğdem Sarı da hastaneye kaldırılmıştı. Hayatını kaybeden kardeşlerin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından akrabaları cenazeleri teslim aldı. İki kardeşin bugün Kayabaşı Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.
- İstanbul
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