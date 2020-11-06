Silivri'den İzmir'e: Kardeşlerimizin yanındayız - Son Dakika

Silivri Belediyesi, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle bölgede yaşayan depremzedelere ulaştırılmak üzere bir TIR dolusu yardım gönderdi. Başkan Yılmaz, "İzmirli kardeşlerimizin yaralarını el birliğiyle sararak bu zorlu günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz" dedi.

Silivri Belediyesi, deprem nedeniyle mağduriyet yaşayan İzmir'e yardım eli uzattı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın talimatı ile hazırlanan yardım kolileri bugün İzmir'e gönderildi. 34 bin 291 adet üründen oluşan ve içerisinde temel gıda maddeleri, giyecek, battaniye, çocuk bezi, temizlik malzemesi, tekerlekli sandalye ve bazı medikal malzemeler bulunan yardım TIR'ı, İzmir Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına teslim edilmek üzere "Acınız Acımızdır. Kardeşlerimizin Yanındayız. Geçmiş olsun İzmir" yazılı pankartla yola çıktı.

34 BİN 291 PARÇA YARDIM MALZEMESİ

Silivri Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Silivri'den İzmir'e yola çıkan yardım TIR'ı ile ilgili kısa bir açıklama yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, depremde yaşanan can ve mal kayıpları için üzüntüsünü ifade etti.

Depremden sonra arama kurtarma ekiplerini ve hasar tespit ekiplerini bölgeye gönderdiklerini belirten Başkan Yılmaz, şunları söyledi:

"Öncelikle İzmirimizde yaşanan deprem neticesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Silivri Belediyesi olarak yaşanan deprem sonrası çok hızlı bir şekilde 10 kişiden oluşan Arama Kurtarma Ekibimizi İzmir'e hareket ettirdik. Yıkım çalışmaları bittikten sonra Silivri'ye geri döndüler. Onun hemen sonrasında da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın oradaki riskli binaların tespiti noktasında çalışmak üzere yine Silivri Belediyesi'nden 4 tane mühendisimizi 10 gün süreyle İzmir'e yolladık. Şu anda orada Silivri Belediyesi adına hasarlı bina tespit çalışmalarında görev alıyorlar. Bugün de İzmirimizde yaşanan depremde mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetini az da olsa gidermek adına bir yardım TIR'ını Silivri'den İzmir'e gönderiyoruz. Bu yardım TIR'ımızın içerisinde çocuk bezinden kıyafetine, giyeceğinden yiyeceğine ve engelli kardeşlerimizin kullanması için medikal malzemelere kadar birçok ürün bulunuyor. Ben bir kez daha İzmir'deki tüm vatandaşlarımıza geçiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.