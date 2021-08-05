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Silivri'den Marmaris'e yardım eli - Son Dakika

Silivri'den Marmaris'e yardım eli

05.08.2021 10:52
Silivri'den Marmaris'e yardım eli, System.String[]

Silivri'de sosyal medya üzerinden organize olan vatandaşlar, Marmaris'te evleri yanan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere topladıkları malzemeleri 8 araca yükleyerek dün akşam saatlerinde uğurladı.

Silivri'de sosyal medya üzerinden organize olan vatandaşlar, Marmaris'te evleri yanan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere topladıkları malzemeleri 8 araca yükleyerek dün akşam saatlerinde uğurladı.

Silivri Gümüşyaka Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar tarafından Marmaris'te evleri yanan ihtiyaç sahipleri için malzeme yardımı toplandı. Marmaris'te evleri yanan ihtiyaç sahipleri için toplanan malzemelerin içinde kıyafet, medikal malzeme, krem, su, yatak ve yorgan, kuru bakliyat, çocuk bezi, hayvan yemleri, gibi ihtiyaç malzemeleri bulunuyor. 8 araca yüklenen malzemeler dün akşam saatlerinde yola çıktı.

"Bize emanet edilen yardım malzemelerini ulaştırmak için yola çıkıyoruz"

Organizasyonun başındaki isimlerden olan İrfan Karakoç, düzenledikleri kampanya hakkında, "İhtiyaç sahiplerine biraz geç kaldığımızı hissettik. Kendi içimizde organize olduk ve Antalya Manavgat ile irtibata geçtik, oradaki yetkililer Marmaris'in daha çok ihtiyacının olduğunu belirlemeleri üzerinde Marmaris'le irtibata geçtik. İhtiyaç listesi hazırladık. Bizde oluşturduğumuz listeyi birlikte sosyal medyadan duyurusunu yaptık. Vatandaşlarımız konuya hassasiyet göstererek ellerinden gelen desteğini katkıyı sundular. Hele ki muhtarımız Mazlum Güçlü'nün çok büyük desteği oldu. Ev eşyası topladık. Çok şükür mutluyuz. Umarım sağ salim bize emanet edilen bu yardım malzemelerini yerlerine ulaştırırız. Toplanan erzaklarda giyim kuşam, medikal malzeme, kremler, damlalar, su, yatak yorgan, kuru bakliyat, çocuk bezi, hayvan yemleri, gibi ihtiyaç malzemeleri mevcut. Hatta bir aracımız şu an saman yüklüyor" dedi.

"Üzerimize düşen her göreve hazırız"

Karakoç, sözlerini şöyle sürdürdü, "İhtiyaç duyulması halinde bizler araçlarımızla tekrar oraya malzeme götürmeye hazırız. Bu sefer biraz bilinçsiz gidiyoruz. Şöyle, bizden istenenlerle gidiyoruz. Oraya gittiğimizde bizim de yapacağımız tespitler doğrultusunda ihtiyaçların ne olduğunu canlı görüp, bir daha ki sefer öyle hareket edeceğiz. İnşallah ülkemizdeki yangınlar söner, bizler arkadaşlarımla birlikte üzerimize düşen her göreve hazırız" ifadelerini kullandı.

"Allah hepsinden razı olsun "

Gümüşyaka Mahalle muhtarı Mazlum Güçlü ise "Büyük endişe ve üzüntüyle takip ettiğimiz ülkemizin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlardan etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına bir nebzede olsa destek olabilmek adına arkadaşlarımız böyle bir girişimde bulundu. Bizlerde kendilerine elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. Hepsinin emeğine sağlık. Allah hepsinden razı olsun, inşallah ülkemizde bu olumsuz durumdan bir an önce kurtulur" diye konuştu.

"Allah kazasız belasız gidip gelmeyi nasip etsin"

Organizasyonu düzenlen diğer isimlerden Musa Koç da, "Araçlarımız yola çıkardık. Allah kazasız belasız gidip gelmeyi nasip etsin. Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz'a çok teşekkür ederiz. Bizim için bu başlangıçtı, inşallah ülke olarak bu kara bulutlardan da kurtuluruz. Arkadaşlarımız oraya hem yardıma hem de eksikleri görmeye gidiyor. Nasip olursa geldiklerinde yine böyle bir aktivite yapacağız. Yine halkımızın desteklerini bekleyeceğiz. Destek veren tüm duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Allah hayırlarını kabul etsin" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Gümüşyaka, Marmaris, Mevla, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Silivri'den Marmaris'e yardım eli - Son Dakika


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